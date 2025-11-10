Опашки се образуваха през последните дни на единствения пункт, в който варненци могат да използват практично монетите, които са събрали. Причината за натрупването на хора е в наближаването на 1 януари и влизането на България в Еврозоната, тъй като след тази дата пласирането на стотинките ще стане изключително трудно. То и сега всеки от опит знае, че по магазините се мръщят и цупят ако клиент реши да заплати по-голяма сметка в монети, макар че по закон е забранено отказа за плащане със стотинки.Хората обясниха пред репортер на, че са натрупали множество стотинки в касички в домовете си. Някои разказаха за 10-тина лева, други за по 20 лева, имаше и за повече.Така вчера се изви поредната голяма опашка пред машината за монети в "Метро“. Тя остана единствена във Варна. Имаше и в "Кауфланд“ – във "Владиславово“ и на ЖП гара, но от известно време ги няма.Хората се притесняват, че след 1 януари 2026 година, за да обменят парите си, ще трябва да загубят част от тях, тъй като ще се заплаща 20 процента за услуга броене по банките у нас. А на машината в "Метро“ това не се изисква.Другият вариант е в някои от 2230 офиса на "Български пощи“. Съгласно Националния план за въвеждане на еврото в Република България и Закона за въвеждане на еврото в Република България, от датата на членство на страната ни в еврозоната, "Български пощи“ ще обменят банкноти и монети от левове в евро в населените места, в които няма офиси или клонове на кредитни институции.През първите шест месеца това ще е безплатно за гражданите.В пощенските станции ще се обменят банкноти и монети от левове в евро в размер до 1000 лв. на ден за едно лице. За суми в размер от 1000 лв. до 10 000 лв. на ден трябва да бъде подадена предварителна заявка, в срок от 3 до 5 работни дни, само в определени пощенски клонове в страната.Варненци обаче се притесняват, че в клоновете на пощите в морския град това няма да се предлага, тъй като не попада в хипотезата на Решението на Министерския съвет за обмяна на пари в пощенските клонове, тъй като населеното място има и банкови офиси.Това е причината те да извият опашки, носейки торбички, предимно със жълти стотинки, в магазина на "Метро“ във Варна.