Все по-нагли стават някои варненци. Поредният пример за това идва от вчерашния ден.Полицаи са спрели за проверка два автомобила – единия в района на Аксаково, а другия на територията на 4-то РУ, и двата шофирани от жители на морския град.Единият от водачите – на 36 години е проверен с дрегер, като апарата отчел над 1,8 промила. При другия – на 42 години, техническото средство показало наличие на амфетамин и метамфетамин.Мъжете са отказали да им бъде направено лабораторно изследване, а справката в масивите на ведомството показало, че и двамата са неправоспособни.Срещу тях са образувани бързи производства.