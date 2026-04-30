Риск за деца на пътя за Златни пясъци, срещу "Аглая“. За това сигнализират будни граждани на Варна, научи Varna24.bg.

Заради ремонт няма спирка, а деца чакат автобус буквално на сантиметри от пътя.

"Това е изключително опасно. Говорих с тях и ги преместих, но утре пак ще са там… и други също. Не е нормално при ремонт да няма никаква временна организация за безопасност. Някой ще реагира ли, преди да стане инцидент?", питат хората.