Риск за деца на пътя за Златни пясъци, срещу "Аглая“. За това сигнализират будни граждани на Варна, научи Varna24.bg.
Заради ремонт няма спирка, а деца чакат автобус буквално на сантиметри от пътя.
"Това е изключително опасно. Говорих с тях и ги преместих, но утре пак ще са там… и други също. Не е нормално при ремонт да няма никаква временна организация за безопасност. Някой ще реагира ли, преди да стане инцидент?", питат хората.
