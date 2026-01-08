За потенциално опасна ситуация сигнализираха читатели на. От дни липсват няколко строителни платна, които обграждат отдавна изоставена стара къща в Морската градина."Така деца или любопитни може да влязат вътре и да се наранят“, обясняват нашите читатели, които настояват час по-скоро да бъдат взети мерки.Става въпрос за къща под бул. "Приморски“ - в непосредствена близост до Алпинеума.Тя тъне в разруха от години. Свързва се с името на чешкия архитект Антон Новак, създател на Морската градина.Сградата е държавна собственост, представена на Община Варна. Преди няколко лета имаше идея за пълното ѝ реновиране и превръщането й в културно-исторически център, свързан с живота на Антон Новак и създаването на Морската градина.