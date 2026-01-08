Опасно в Морската градина: Деца може да пострадат в изоставена къща
"Така деца или любопитни може да влязат вътре и да се наранят“, обясняват нашите читатели, които настояват час по-скоро да бъдат взети мерки.
Става въпрос за къща под бул. "Приморски“ - в непосредствена близост до Алпинеума.
Тя тъне в разруха от години. Свързва се с името на чешкия архитект Антон Новак, създател на Морската градина.
Сградата е държавна собственост, представена на Община Варна. Преди няколко лета имаше идея за пълното ѝ реновиране и превръщането й в културно-исторически център, свързан с живота на Антон Новак и създаването на Морската градина.
