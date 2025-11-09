Опит за имотна измама осуетиха полицаите във Варна
©
Наскоро след смъртта му обаче в имота се появили непознати хора, предаде БНТ.
"Като ги питах, те казаха: "Ние сме строителна фирма и ни наредиха да изхвърлим всичко." – ‘Кой ви нареди?’ – "Ами, собственикът." – ‘Кой той собственик"- викам - "То няма собственици."
"Оттогава никой не е дошъл, но явно някой ги предупреди тях, защото в 12 без десет бяха тука, хвърляха багаж. Дойдоха полицаите в един и 15, един и 20 – нямаше никой."
Престъпната схема е проста. Измамниците подават молба в съответната общинска администрация за обстоятелствена проверка. Това е процедура за доказване на собственост. Плаща се данъкът на имота няколко години назад, намират се трима свидетели, които потвърждават пред нотариус, че лицето е стопанисвало имота, и така то се сдобива с документ за собственост. Осуетеният опит за измама не е единственият в община Аврен.
Емануил Манолов, кмет на Община Аврен: "Ние имахме подобен случай в Аврен, в който ставаше въпрос за добиване по обстоятелствена проверка на апартаменти, собственост на чужди граждани. Отказахме да издадем документи… и лицето, което се опитваше да се сдобие с тези имоти, успя да ни осъди и платихме хиляди левове обезщетение, заради това, че сме спрели подобна процедура", разказа пред БНТ.
От началото на годината досега в Районна прокуратура – Варна са заведени 27 преписки по жалби на собственици на имоти, станали обект на измама.
Пламен Иванов, заместник-районен прокурор: "На теория процедурата е формализирана и контролируема, но в практиката възникват съществени слабости, свързани най-вече с даването на неверни показания при извършването на обстоятелствените проверки.Нужни са редица законодателни промени, не само в наказателно-правната уредба, а и в специалните закони, свързани с нотариалната дейност и собствеността."
Ако установите, че сте жертва на имотна измама, трябва незабавно да сигнализирате в полицията и в прокуратурата. Практиката показва, че делата по подобни казуси не се решават бързо.
Още от категорията
/
Научноизследователският кораб "Св. Св. Кирил и Методий" ще отплава днес от Морска гара - Варна
07.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Днес празнува първият български православен храм във Варна
09:13 / 08.11.2025
Есенен празник в Ботаническата градина във Варна
08:24 / 08.11.2025
Ученици от Варна с грамоти за обучение по европейска принадлежнос...
09:47 / 08.11.2025
Всяко десето дете във Варна се ражда недоносено
08:23 / 08.11.2025
Изясняват се причините за фаталната катастрофа с мигранти край Бу...
08:30 / 07.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.