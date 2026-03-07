На 1 март около 12:30 ч. гранични полицаи от ГПУ- Варна спират автомобил за полицейска проверка в района на с. Старо Оряхово. Ситуация от ежедневната служба, която за секунди поема в друга посока.При проверката шофьорът не представя свидетелство за управление на МПС. Докато служителите започват съставяне на акт, той се приближава до служебния автомобил и през прозореца пуска две банкноти по 50 евро с предложение "да се почерпят“ и да "оправят работата“.Реакцията е незабавна. Подкупът е отказан, а на лицето са поставени белезници.При допълнително извършените справки е установено още нещо. На шофьора никога не е издавано свидетелство за управление на МПС. Повикан е екип на "Пътна полиция“ за тест за алкохол и контролирани вещества. Резултатите са отрицателни.По случая е образувано досъдебно производство. Уведомени са дежурен прокурор и разследващ полицай.ГД "Гранична полиция“ припомня, че законът се прилага еднакво за всички. Опитите за подкуп водят до наказателна отговорност.