Опит за подкуп: Гранични полицаи от Варна отказаха "да се почерпят"
При проверката шофьорът не представя свидетелство за управление на МПС. Докато служителите започват съставяне на акт, той се приближава до служебния автомобил и през прозореца пуска две банкноти по 50 евро с предложение "да се почерпят“ и да "оправят работата“.
Реакцията е незабавна. Подкупът е отказан, а на лицето са поставени белезници.
При допълнително извършените справки е установено още нещо. На шофьора никога не е издавано свидетелство за управление на МПС. Повикан е екип на "Пътна полиция“ за тест за алкохол и контролирани вещества. Резултатите са отрицателни.
По случая е образувано досъдебно производство. Уведомени са дежурен прокурор и разследващ полицай.
ГД "Гранична полиция“ припомня, че законът се прилага еднакво за всички. Опитите за подкуп водят до наказателна отговорност.
