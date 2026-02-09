Опитаха да платят с 500 евро – реквизит за игра, във Варна
©
През изминалата седмица в полицията е получен сигнал за опит за разпространение на неистинска банкнота с номинал от 500 евро. Банкнотата е от типа "Реквизитни банкноти“ с надпис "Copy“ и е задържана в търговската мрежа.
От своя страна Комисията за защита на потребителите (КЗП) докладва, че общия брой на постъпилите жалби и сигнали на територията на Варна са 123. От тях препратени по компетентност към други държавни органи са 14.
Най-много жалби са за завишени цени. По всички жалби и сигнали се предприемат действия от КЗП. Има 6 жалби, които касаят междуфирмени и гражданско правни отношения. Като неоснователни са били определени 20 от сигналите. 92 са обектите, които са били проверени в рамките на изминалата седмица. 193 е броят на изготвените отговори до потребителите, подали сигнали и жалби.
От Териториална дирекция на НАП – Варна, която извършва проверки на територията областите Шумен, Търговище, Силистра, Добрич, Русе, Разград и Варна към 09.02.2026 отново са с натрупване от първия ден на въвеждане на еврото, докладваха, че: 480 са вече постъпилите сигнали по ЗВЕРБ, към 9 февруари са приключили 770 проверки.
Общият брой на актовете за установяване на административно нарушение (АУАН) за периода на наблюдение са 103. Наказателните постановления са нараснали с 3 през последната седмица и вече са 18. Размерът на наложените глоби във всички 7 области, проверявани от ТД НАП – Варна от началото на годината е 54 399 евро.
И през първата седмица на февруари в Областната дирекция за безопасност на храните и в ТД Митница Варна не са постъпвали и не са били регистрирани сигнали за нарушения по въвеждане на еврото на територията на област Варна.
По информация от 12-те общини на област Варна – в общинските администрации, където има упълномощени служители за приемане на жалби и сигнали за нарушения, свързани с приемане на еврото, както и на интернет страниците не са постъпвали сигнали или жалби от граждани, информираха от пресслужбата на Областната администрация във Варна.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Безплатен киноследобед в Балчик на 13 февруари
20:31 / 08.02.2026
С мъгла и дъжд започва новата седмица по Черноморието
20:21 / 08.02.2026
След катастрофата: Движението по АМ "Хемус" към Варна е възстанов...
19:49 / 08.02.2026
Катастрофа ограничи движението по АМ "Хемус" към Варна
17:57 / 08.02.2026
Първи кадри от тежката катастрофа във Варна: Една от колите се е ...
12:30 / 08.02.2026
Варненка предизвика ПТП, премина на червен светофар
12:00 / 08.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.