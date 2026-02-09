С неистински 500 евро, които са реквизит за игра, се пробваха да платят във Варна. Това става ясно от седмичния отчет на Областния център за координация на наблюдението и контрола във връзка с въвеждането на еврото. Структурата е под наблюдението на областния управител, като обхваща дейностите на редица държавни регулатори, дирекции, органи, комисии.През изминалата седмица в полицията е получен сигнал за опит за разпространение на неистинска банкнота с номинал от 500 евро. Банкнотата е от типа "Реквизитни банкноти“ с надпис "Copy“ и е задържана в търговската мрежа.От своя страна Комисията за защита на потребителите (КЗП) докладва, че общия брой на постъпилите жалби и сигнали на територията на Варна са 123. От тях препратени по компетентност към други държавни органи са 14.Най-много жалби са за завишени цени. По всички жалби и сигнали се предприемат действия от КЗП. Има 6 жалби, които касаят междуфирмени и гражданско правни отношения. Като неоснователни са били определени 20 от сигналите. 92 са обектите, които са били проверени в рамките на изминалата седмица. 193 е броят на изготвените отговори до потребителите, подали сигнали и жалби.От Териториална дирекция на НАП – Варна, която извършва проверки на територията областите Шумен, Търговище, Силистра, Добрич, Русе, Разград и Варна към 09.02.2026 отново са с натрупване от първия ден на въвеждане на еврото, докладваха, че: 480 са вече постъпилите сигнали по ЗВЕРБ, към 9 февруари са приключили 770 проверки.Общият брой на актовете за установяване на административно нарушение (АУАН) за периода на наблюдение са 103. Наказателните постановления са нараснали с 3 през последната седмица и вече са 18. Размерът на наложените глоби във всички 7 области, проверявани от ТД НАП – Варна от началото на годината е 54 399 евро.И през първата седмица на февруари в Областната дирекция за безопасност на храните и в ТД Митница Варна не са постъпвали и не са били регистрирани сигнали за нарушения по въвеждане на еврото на територията на област Варна.По информация от 12-те общини на област Варна – в общинските администрации, където има упълномощени служители за приемане на жалби и сигнали за нарушения, свързани с приемане на еврото, както и на интернет страниците не са постъпвали сигнали или жалби от граждани, информираха от пресслужбата на Областната администрация във Варна.