Ново жури за Награда "Варна“ в областта на културата за 2026 г. избра днес постоянната комисия "Култура и духовно развитие“ към Общинския съвет.По традиция в него се включват част от носителите на отличието от предходната година. В новия състав влизат доц. д-р Добрин Паскалев в направление "Литература“, Юлиян Недев – "Изобразително изкуство“, Теодор Христов – "Театър“, Даниела Белчева – "Музика“, Линка Стоянова – "Опера“, както и арх. Ирина Ефтимова – "Архитектура“.Начело на 7-членния състав ще бъде председателят на ПК "Култура и духовно развитие“ към Общински съвет – Варна Димитър Чутурков. Това е в съответствие със Статута за присъждане на награди "Варна“ за ярки постижения в областта на културата, който регламентира начина на формиране и работа на журито.Днес съветниците избраха и нов независим външен експерт към Експертния съвет на фонд "Култура“ в област "Музика“. Това е композиторът Иван Кръстев, който ще подпомага работата на съвета при оценката на музикални проекти и инициативи.На предходното заседание на комисията бяха одобрени още четирима външни експерти: проф. д-р Мария Кърджиева – в областта на фолклора и изпълнителските и любителските изкуства, Елица Виденова – за "Литература и любителско изкуство“, доц. д-р Жечка Илиева – за "Културно-историческо наследство, архитектура и дизайн“, както и Иванка Андреева – за "Визуални, дизайнерски и медийни изкуства“. Все още остава вакантно мястото за независим експерт в областта на филмовото изкуство.За да започне работа Експертният съвет към Фонд "Култура“, неговият състав трябва да бъде одобрен на сесия на местния парламент.