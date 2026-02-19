Определиха новото жури за Награда "Варна"
©
По традиция в него се включват част от носителите на отличието от предходната година. В новия състав влизат доц. д-р Добрин Паскалев в направление "Литература“, Юлиян Недев – "Изобразително изкуство“, Теодор Христов – "Театър“, Даниела Белчева – "Музика“, Линка Стоянова – "Опера“, както и арх. Ирина Ефтимова – "Архитектура“.
Начело на 7-членния състав ще бъде председателят на ПК "Култура и духовно развитие“ към Общински съвет – Варна Димитър Чутурков. Това е в съответствие със Статута за присъждане на награди "Варна“ за ярки постижения в областта на културата, който регламентира начина на формиране и работа на журито.
Днес съветниците избраха и нов независим външен експерт към Експертния съвет на фонд "Култура“ в област "Музика“. Това е композиторът Иван Кръстев, който ще подпомага работата на съвета при оценката на музикални проекти и инициативи.
На предходното заседание на комисията бяха одобрени още четирима външни експерти: проф. д-р Мария Кърджиева – в областта на фолклора и изпълнителските и любителските изкуства, Елица Виденова – за "Литература и любителско изкуство“, доц. д-р Жечка Илиева – за "Културно-историческо наследство, архитектура и дизайн“, както и Иванка Андреева – за "Визуални, дизайнерски и медийни изкуства“. Все още остава вакантно мястото за независим експерт в областта на филмовото изкуство.
За да започне работа Експертният съвет към Фонд "Култура“, неговият състав трябва да бъде одобрен на сесия на местния парламент.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Ретро Музея във Варна: Поклонението на Цветан Атанасов ще се съст...
14:20 / 15.02.2026
Мъжът, врязал се с колата си в подлез във Варна, отказал проба за...
12:34 / 15.02.2026
Авария оставя един квартал във Варна без вода днес
10:29 / 15.02.2026
Девет досъдебни производства за разпространение на фалшиви евроба...
08:40 / 15.02.2026
Предупреждение за дъжд и вятър днес във Варна
08:34 / 15.02.2026
Обявиха двойка на годината във Варненския зоопарк
15:42 / 14.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.