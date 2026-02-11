Определиха призьорите в конкурса "Любовта в нас" във Варна
©
При ученици от Варна, Попово и Шумен отиват специалните награди от тазгодишното издание на Националния литературен конкурс "Любовта в нас“. Това реши журито на конкурса, което разгледа и оцени общо 505 литературни творби на 378 ученици от 74 населени места в страната.
Специалната награда на кмета на Варна е за Йоана Василева, възпитаник на литературен клуб "Касталия“ при ОДК – Варна. Десислава Тодорова от Попово стана носител на специалната награда на Националния дворец на децата. Наградата на "Сдружение Литературно общество – Варна“ отиде при Габриела Лазарова от Шумен. В Шумен отива и отличието за учител-наставник. То е за Силвия Маринова от ОДК "Атанас Стоянов“.
Официалната церемония по награждаване на лауреатите в отделните раздели и възрастови групи ще се състои на 14.02.2026 г. от 11 ч. в Младежки дом – Варна.
Целта на конкурса е да провокира творческите търсения на децата и младите хора. Негови организатори са Министерството на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Варна, Община Варна и ЦПЛР – Общински детски комплекс, Варна.
Още от категорията
/
Благомир Коцев запозна европейските комисия и парламент с проблемите на правораздавателната система у нас
10.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Пожар в апартамент във Варна тази вечер – размина се без жертви
21:42 / 10.02.2026
Експерти: Ако наемът е около 500 евро, месечната вноска по кредит...
10:29 / 10.02.2026
Безплатен киноследобед в Балчик на 13 февруари
20:31 / 08.02.2026
С мъгла и дъжд започва новата седмица по Черноморието
20:21 / 08.02.2026
След катастрофата: Движението по АМ "Хемус" към Варна е възстанов...
19:49 / 08.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.