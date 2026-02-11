Ученици от Варна, Попово и Шумен грабват специалните награди в тазгодишното издание на "Любовта в нас“При ученици от Варна, Попово и Шумен отиват специалните награди от тазгодишното издание на Националния литературен конкурс "Любовта в нас“. Това реши журито на конкурса, което разгледа и оцени общо 505 литературни творби на 378 ученици от 74 населени места в страната.Специалната награда на кмета на Варна е за Йоана Василева, възпитаник на литературен клуб "Касталия“ при ОДК – Варна. Десислава Тодорова от Попово стана носител на специалната награда на Националния дворец на децата. Наградата на "Сдружение Литературно общество – Варна“ отиде при Габриела Лазарова от Шумен. В Шумен отива и отличието за учител-наставник. То е за Силвия Маринова от ОДК "Атанас Стоянов“.Официалната церемония по награждаване на лауреатите в отделните раздели и възрастови групи ще се състои на 14.02.2026 г. от 11 ч. в Младежки дом – Варна.Целта на конкурса е да провокира творческите търсения на децата и младите хора. Негови организатори са Министерството на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Варна, Община Варна и ЦПЛР – Общински детски комплекс, Варна.