Само 8 от 28 области не са оцветени в орнжево за утре. Предупреждението е от втора степен за опасно време и е в сила за цяла България без: Видин и София, и части от – София-област, Кюстендил, Благоевград, Плевен, Враца, Монтана.Окраската за останалите е жълта, тоест времето е опасно. Предупреждението е за значителни снеговалежи и образуване на снежна покривка от 10-20 cm. В планините ще има виелици и навявания.През нощта ще бъде облачно, но само на отделни места ще има слаби превалявания, предимно от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Утре още сутринта от югозапад ще започнат валежи от сняг, които до вечерта ще обхванат цялата страна и в повечето райони ще са интензивни и значителни по количество. Вечерта и през нощта срещу понеделник интензивни снеговалежи ще има и в Североизточна България. Ще се образува снежна покривка, в Южна България достигаща 15-20 cm, а в Северна – до 10-15 cm. Ще духа умерен, в Източна България временно силен североизточен вятър, с който ще нахлува студен въздух. Ще има снежни виелици и навявания. Температурите ще са почти без денонощен ход, предимно между минус 3° и 2°, в София 0°-1°.В планините ще бъде облачно и със снеговалежи, най-интензивни и значителни в Родопите. Ще духа умерен и силен източен, по най-високите върхове югоизточен вятър. По проходите ще има снежни виелици и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 1°, на 2000 метра – около минус 6°.Облачно и с валежи ще бъде времето и по Черноморието. Ще вали сняг, само по южното крайбрежие дъжд, който също ще премине в сняг. Ще духа умерен и силен вятър от север-североизток, с който ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат 1°-3°, на юг от Бургас малко по-високи. Температурата на морската вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.