Днес директорът на ОДМВР – Варна старши комисар Цветан Пировски участва в работна среща, инициирана от областния управител на Варна - Атанас Михов. Основната тема на разговора бе координацията между ангажираните институции и организационно-техническата подготовка за предстоящия вот за народни представители на 19 април. По време на обсъждането бяха разгледани важни въпроси, свързани с обезпечаването на процеса, включително охраната при съхранението и транспортирането на изборните книжа и материали. Акцент бе поставен и върху организацията на полицейското присъствие, както в деня на гласуването, така и през целия период на подготовка.Старши комисар Пировски подчерта, че ще бъдат предприети всички необходими действия за гарантиране на прозрачност, спазване на закона и предотвратяване на евентуални нарушения. Той посочи, че е предвиден засилен контрол, както и ефективна координация между различните структури на МВР. Директорът на варненската полиция заяви пълна готовност за сътрудничество с всички отговорни институции, с цел осигуряване на спокойна обстановка, защита на обществения ред и създаване на условия гражданите свободно да упражнят правото си на глас.