Организационно-техническата подготовка за предстоящия вот обсъдиха във Варна
Старши комисар Пировски подчерта, че ще бъдат предприети всички необходими действия за гарантиране на прозрачност, спазване на закона и предотвратяване на евентуални нарушения. Той посочи, че е предвиден засилен контрол, както и ефективна координация между различните структури на МВР. Директорът на варненската полиция заяви пълна готовност за сътрудничество с всички отговорни институции, с цел осигуряване на спокойна обстановка, защита на обществения ред и създаване на условия гражданите свободно да упражнят правото си на глас.
