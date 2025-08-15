Благомир Коцев.
Веднага след церемонията по издигането на знамената за Деня на града, временният кмет Павел Попов, заместник-кмета Снежана Апостолова и активисти застанаха пред Козирката, като вдигнаха ръце, част от тях оковани с вериги.
"Белезници няма за всички", обясни лаконично Попов.
Припомняме, че днес ще се проведе протест в защита на кмета Коцев.
