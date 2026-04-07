Във връзка с предстоящия прием за учебна 2026/2027г. Дирекция "Образование и младежки дейности" организира "Дни на отворените врати в детските градини" по райони на територията на Община Варна. По време на инициативата родителите ще могат да се запознаят с педагогическите екипи, да получат информация за процеса, свързан с възпитанието и образованието на децата, както и с допълнителните дейности, които се реализират в детските градини.

Графикът на "Дни на отворените врати" в детските градини е следният:

Район "Одесос":

ДГ № 1 "Светулка"

Филиал: ул. "Ф. Ж. Кюри", бл.51, вх. Г, ет.1, ап.11 - 3.05.2026 г. от 17.00 ч.

Основна сграда: ул. "Парижка комуна" № 25 - 14.05.2026 г. от 17.00 ч.

ДГ № 2 "Щастливо детство"

Основна сграда, ул. "Барутен погреб" № 6 - 05.05.2026г. от 17.00ч. до 18.00ч.

ДГ № 3 "Звездичка"

ул. "Жолио Кюри" № 14 - 27.04.2026 г. от 17.30ч. до 18.30ч.

ДГ № 4 "Теменужка"

Основна сграда, ул. "Шейново" № 18 - 24.04.2026г. от 17.00ч. до 18.00ч.

ДГ № 5 "Слънчо"

Основна сграда, ул. "Юрий Венелин" № 5 - 30.04.2026г. от 17.30ч. до 18.30ч.

Филиал, ул. "Патриарх Евтимий" № 52 - 29.04.2026 г. от 17.30ч. до 18.30ч.

ДГ № 6 "Палечко" (с яслена група)

ул. "Т. Влайков" № 65а - 28.04.2026г. от 17.30ч. до 18.30ч.

ДГ № 8 "Христо Ботев"

ул. "Средна гора" № 45 - 28.04.2026 г. от 17.30ч. до 18.30ч. и на 30.04.2026 г. от 17.30ч. до 18.30ч.

ДГ № 52 "Бялата лястовица"

ул. "Велчова завера" № 12 - 29.04.2026 г. от 16.30ч. до 18.30ч. и на 30.04.2026 г. от 16.30ч. до 18.30ч.

ДГ № 53 "Слънчево зайче"

ул. "Капитан Райчо" № 103 - 29.04.2026 г. от 17.00ч. до 18.30ч.

Район "Приморски":

ДГ № 9 "Ален Мак"

ж.к. "Чайка" до бл. 61 - 27.04.2026 г. от 11.00ч. до 12.00ч. и от 16.30 до 17.30ч.

ДГ № 10 "Карамфилче"

ул. "Карамфил" № 13 - 22.04.2026 г. от 16.30ч. до 18.00ч.

ДГ № 11 "Незабравка"

ул. "Евлоги Георгиев" до бл.25 - 29.04.2026 г. от 17:30ч.

ДГ № 12 "Ян Бибиян"

Централна сграда, ул. "Дойран" № 9 - 30.04.2026 г. от 17:00ч. до 18:00 ч.

филиал, ул. "Добруджа" №1 - 28.04.2026 г. от 17:00ч. до 18:00 ч.

ДГ № 13 "Мир"

Основна сграда, ул. "Н. Михайловски" № 6 - 29.04.2026 г. от 10:00 ч. до 11.00ч.

Филиал, ул. "Тодор Икономов" № 26 и филиал на бул. "Княз Борис I" №109 от 17.00ч. до 18.30 ч.

ДГ № 14 "Дружба" (с яслена група)

ул. "Дубровник" № 56 - 28.04.2026 г. от 16.30 ч. до 18.30 ч.

ДГ № 15 "Гълъбче"

ул. "Васил Петлешков" № 33 - 12.05.2026 г. от 16.00ч. до 18.00ч.

ДГ № 16 "Слънчева дъга"

ул. "Гладстон" № 5 - 05.05.2026 г. от 9.30ч. до 11.30 ч. и от 16.00ч. до 17.00ч.

ДГ № 17 "Д-р Петър Берон" (с яслена група)

Филиал "Другарче", ул. "Д-р. Иван Басанович" № 29 - 07.05.2026г. от 15.00ч. до 17.00ч.

ДГ № 19 "Славейче" (с яслена група)

ул. "Студентска" № 7 - 21.04.2026 г. от 10.30ч. до 11.30ч.

ДГ № 21 "Калина Малина"

ж.к. "Чайка" до бл.40 - 21.04.2026г. от 16.00ч. до 18.00ч.

ДГ № 22 "Мечо Пух"

ж.к. "Чайка" до бл.43 - 14.05.2026 г. от 16.30 ч. до 18.00 ч.

Район "Младост":

ДГ № 24 "Детско градче"

бул. "Република" № 65 - 22.04.2026 г. от 10:30ч. до 12:00ч.

ДГ № 25 "Златно зрънце"

бул. "Република" до бл.127 - 28.04.2026 г. от 16:30 ч. до 17:30ч.

ДГ № 26 "Изворче"

ул. "Хан Кубрат" № 40 - 17.04.2026 г. от 17.00 ч. до 18.00 ч.

ДГ № 27 "Успех"

ул. "Петко Стайнов" № 3 - 23.04.2026 г. от 16.30ч. до 17.30ч.

ДГ № 28 "Пролет"

ул. "Милосърдие" № 10 - 21.04.2026 г. от 10.30ч. до 11.30ч.

ДГ № 29 "Звънче"

Основна сграда, ж.к. "Възраждане" 3, до бл.56 - 22.04.2026 г. от 16.30ч.

Филиал, ж.к. "Възраждане", бл. 66- 29.04.2026 г. от 16.30 ч.

ДГ № 30 "Синчец"

кв. "Младост" до бл.110 - 12.05.2026г. от 10.00ч. до 12.00ч.

ДГ № 31 "Крилатко"

кв. "Възраждане", до бл. 53 - 12.05.2026г. от 17.00ч. до 18.30ч. - присъствена обиколка в сградата и прилежащия двор. От 13 май 2026г. - виртуална разходка в сградата и прилежащия двор в сайта на детското заведение - www.krilatko31.com

ДГ № 32 "Моряче"

кв. "Младост" до бл. 146 - 27.04. и 28.04.2026 г. от 10:00ч. до 12:00ч.

ДГ № 33 "Делфинче"

бул. "Република" (срещу Парк "Възраждане" до басейн "Делфини") - 30.04.2026 г. от 17.30ч. до 18.30ч.

ДГ № 34 "Лястовичка" (с яслена група)

ж.к "Възраждане" 1, до бл.3 - 28.04.2026 г. от 17.00ч. до 18.30ч.

ДГ № 35 "Детска радост" (с яслена група)

ж.к. Победа, до бл.10 - 29.04.2026 г. от 16.00ч. до 18.00ч.

ДГ № 36 "Морска звездица" (с яслена група)

ж.к. "Младост" до бл.104 - 12.05.2026г. от 17.30ч.

район "Вл. Варненчик":

ДГ № 37 "Пламъче"

ж.к. "Вл. Варненчик" до бл. 402 -04.05.2026г. от 10.00ч. до 12.00ч.

ДГ № 38 "Маргаритка"

ж.к. "Вл. Варненчик", до бл.20 – 29.04.2026 г. от 17.00ч. до 18.30ч.

ДГ № 39 "Приказка"

Основна сграда, кв. "Кайсиева градина", до бл.208 – 05.05.2026г. от 9.30ч. до 10.30ч.

Филиал, кв. "Кайсиева градина", до бл.209 -05.05.2026г. от 11.00ч. до 12.00ч.

ДГ № 40 "Детски свят"

ж.к. "Вл. Варненчик", ул. "Шести септември", до бл. 9 – 29.04.2026г. от 17.00ч. до 18.00ч.

ДГ № 41 "Първи юни"

ж.к. "Вл. Варненчик", до бл. 309 – 12.05.2026г. от 16.00ч. до 17.30ч.

ДГ № 42 "Българче" (с яслена група)

ж.к. "Вл. Варненчик", до бл. 21 –23.04.2026г. от 10.00ч. до 12.00ч.

Район "Аспарухово":

ДГ № 43 "Пинокио"

ж.к. "Дружба" до бл.9 - 29.04.26г. от 17.00ч. до 18.00ч.

ДГ № 44 "Валентина Терешкова"

ул. "Кирил Пейчинович" № 19 - 30.04.26г. от 16.00ч. до 17.00ч.

ДГ № 45 "Морски свят"

бул. "Народни будители" № 8 - 17.04.2026г. от 16.00ч. до 18.00ч.

ДГ № 46 "Горска приказка"

в двора на "Галатекс"- 30.04.2026 г. от 13.00ч. до 15.00ч.

ДГ № 47 "Люляче" (с яслена група)

кв. "Галата", ул. "Адмирал Грег" № 21- 27.04.26г. и 28.04.2026 г. от 16.00ч. до 18.00ч.

ДГ № 48 "Ран Босилек"

с. Тополи, ул. "Александър Димитров" № 58 - 29.04.2026 г. и 30.04.2026 г. от 17.00 ч. до 18.00ч.

ДГ № 49 "Боров кът" (с яслена група)

с. Каменар - 28.04.2026г. от 17.00ч. и на 14.05.2026г. от 10.00ч.

ДГ № 50 "Зорница"

с. Звездица, ул. "Феникс" № 47 - 22.04.2026 г. от 17:00ч. до 18:00ч.

ДГ № 51 "Ран Босилек"

с. Константиново, ул. "Васил Левски" № 23 - 22.04.2026 г. от 10.00ч. до 12.00ч. и на 28.04.2026 г. от 16.00ч. до 18.00ч.

С реализирането на тази инициатива ще се даде възможност родителите да се запознаят с условията, които предлага всяка образователна институция - материална база и възпитателно-образователен процес. По-подробна информация и видео материали относно събитието "Дни на отворени врати" можете да получите от сайта на съответна детската градина.