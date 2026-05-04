С подкрепата на Фонд "Култура" на Община Варна предстои петото издание на шоуто "Завой Направо" - спектакъл без предварителна режисура, в който публиката е главният участник. В т.нар. импровизационен театър зрителите задават както заглавието, така и темите, а актьорите създават истории на момента – без предварителен сценарий и режисура.

Зад проекта "Завой Направо" стои екип от професионални актьори и от аматьори. Автори на идеята са Роберт Ваханян и Петър Михов, на сцената ще видим още Наси Христова, Кристина Христова, Славяна Иванова, Елица Колева, Слави Стоянов, Рей Хасанов, Ердал Амедов.

"Събрани сме от една обща слабост - не можем да стоим в рамка. Когато падне завесата, не знаем какво ни чака, но знаем, че ще го измислим. На сцената вървим заедно. И когато дойде моментът - правим рязък завой. В импровизацията, както и в живота, това често води до най-добрите истории.", споделят от трупата.

Неочаквани обрати и игра без повторение, неподправена жива енергия и спонтанен смях очакват варненци на 13 май от 19:30 ч. в зала "Европа" на Фестивален и конгресен център. Следващото издание е на 28 май, 19:30 ч. в читалище "Отец Паисий".

Повече информация: https://www.znp.show