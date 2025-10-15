ЗАРЕЖДАНЕ...
Организират втора среща за изработването на Младежката стратегия на Варна
©
След успешната първа среща, втората фаза от консултациите има за цел да надгради вече очертаните идеи и да доразвие визията за младите хора във Варна. Участниците ще обсъдят постигнатите резултати, ще валидират основните насоки в стратегията и ще формулират конкретни цели, приоритети и индикатори за изпълнение. Част от дневния ред включва и запознаване с резултатите от Диалога на ЕС по въпросите за младежта, както и определяне на институциите и организациите, които ще бъдат партньори в прилагането на бъдещите политики.
В срещата могат да се включат представители на младежки и студентски организации, ученически съвети, експерти и институции, работещи със и за млади хора. Поканени са и ученици на възраст между 15 и 18 години, които имат желание да споделят своите идеи и да се включат в създаването на стратегия, която ще определя посоката на развитие на младежките политики във Варна през следващото десетилетие.
Крайният срок за подаване на заявки за участие е 16 октомври 2025 г. чрез онлайн формуляр на адрес: https://forms.gle/yM3ZqNq3m6y2J6Xe8
Още от категорията
/
Прокурорът по делото "Коцев": Екипът от наблюдаващи прокурори ще анализира доказателствата и настоящия съдебен акт
10.10
Полицейска операция във Варна, десетки изгоряха, а двама шофьори бяха спипани солидно почерпени
10.10
Увековечават едни от създателите на ММФ "Варненско лято" - музикантите Асен и Найден Найденови
10.10
Община Варна се похвали
10.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Варненски професор оглави Българското дружество по неврохирургия
12:09 / 14.10.2025
Президентът: Образованието трябва да се развива на основата на бъ...
18:32 / 13.10.2025
Адвокатът на Коцев за анонимния свидетел: Показанията му не улича...
08:28 / 13.10.2025
МСКЦ – Варна със спасителна операция на товарен кораб в Черно мор...
18:35 / 12.10.2025
Новина за жилищата във Варна, която ще разочарова доста хора
08:40 / 12.10.2025
Протест във Варна заради скандала с насилие над дете в Каблешково...
11:10 / 11.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.