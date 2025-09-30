ЗАРЕЖДАНЕ...
Още 4 дела срещу големия комплекс на "Галата"
Оспорваното решение е взето на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закона за опазване на околната среда. Съгласно него е преценено да не се извършва Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение за изграждане на жилищен комплекс "Сън Сити Резиденс високотехнологичен парк“ и "Паркинг за моторни превозни средства /МПС/“, върху територия от 175 декара, находящ се в местността Ески балар, район "Аспарухово", с възложител "Панорама Инвест“ ЕООД.
Дело е образувано по жалба на Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) "Еко Клъстер България“. Оставено е без движение, като са дадени конкретни указания за отстраняване на нередовността на жалбата.
Във връзка със същото решение на РИОСВ – Варна през месец август бяха образувани 4 административни дела, припомня пресцентъра на съда.
По едното производството е прекратено и е оставен без разглеждане протеста на Районна прокуратура – Варна. В мотивите за определението си сочи, че с молба вносителят на прави изрично изявление за оттегляне на протеста.
По друго дело, образувано по жалбата на сдружение "За Дебелец“, също е оставено без разглеждане, като делото е прекратено. Съдът намира жалбата за недопустима и в аргументите си за това сочи, че липсва необходимото процесуално условие – правен интерес съгласно член 159 от АПК.
Друго дело също е прекратено, а жалбата оставена без разглеждане. Съдът мотивира определението си с оттеглянето на протеста от страна на Окръжна прокуратура – Варна.
Четвъртото дело е оставено без движение, като са дадени конкретни указания за отстраняване на нередовността на жалбата. При неотстраняване в срок на посочените нередности, производството по делото ще бъде прекратено.
