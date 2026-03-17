Предстои да започне възстановяването на уличното осветление по бул. "Девня", където близо 30 осветителни стълба останаха без ток вследствие на вандалски прояви и кражба на медни кабели. При възстановяване на трасетата вече ще се използват алуминиеви кабели, които заради ниската си стойност не представляват интерес за нови посегателства.Предстои да бъдат изготвени количествено-стойностни сметки и за възстановяване на липсващия кабел вследствие на вандалски прояви по бул. "Васил Левски". Това стана ясно на редовната оперативна среща на кмета на Варна Благомир Коцев с участието на заместник-кметовете Снежана Апостолова, Димитър Кирчев, Илия Коев и Павел Попов, районните кметове и представители на общинските дирекции "Инженерна инфраструктура и благоустрояване" и "Финанси и бюджет".Паралелно продължава и подмяната на уличното осветление в кв. "Чайка", където старите натриеви лампи се заменят с нови високотехнологични осветители. Кметът поиска гаранции от фирмата-изпълнител, че след приключване на строителните дейности ще бъдат възстановени тротоарите, почистена натрупаната пръст и възстановено озеленяването. Представителят на фирмата, която извършва ремонта, увери, че заедно с изправянето на стълбовете ще бъде възстановена и настилката пред входовете на жилищните кооперации, разкопана при полагането на кабелите.Новите осветителни тела ще бъдат свързани към системата за управление на уличното осветление на територията на община Варна, която позволява дистанционен контрол, постоянен мониторинг и по-бърза реакция при аварии, стана ясно на срещата.Районните кметове докладваха още, че дейностите по пътна рехабилитация във всички райони са към своя край. Запълнени са и неравностите по пътната настилка на Аспаруховия мост.