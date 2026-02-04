Още едно отделение в МБАЛ "Св. Анна" заплашено от затваряне?
"Не става дума за целия екип на отделението, а за медицинските лаборанти", уточни д-р Красимир Петров, директор на МБАЛ "Света Анна". "Молбите бяха подадени преди да бъдат взети последните заплати, които бяха намалени. Те си мислеха, че и техните заплати ще бъдат намалени, а те не бяха. Въпреки целия недоимък, запазихме доплащането, което давахме регулярно.", каза още д-р Петров.
Директорът на МБАЛ "Света Анна" уточни, че тези молби за напускане още са на бюрото му и отрече, че няма контакт с тази част от персонала на болницата. "Срещам се с всяко едно отделение, което иска. Аз се срещнах с всяко отделение на срещата. Какво трябва да направя, че те не дойдоха?', лаконичен бе д-р Петров и допълни, че медицинските лаборанти от "Образна диагностика" вероятно изчакват да видят новите си заплати преди да вземат окончателно решение.
