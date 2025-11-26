Oсигуриха финансиране за българските антарктически експедиции до 2027 г.
През май програмата "От полюс до полюс 2022-2025“ беше удължена до 2027 г. С днешното решение се осигуряват средства за реализиране на планираните дейности. Те са в няколко компонента - провеждане на конкурсни процедури за съвременни научни изследвания в полярните региони на Антарктика и Арктика, привличане на млади учени и повишаване на научноизследователския потенциал в България, както и логистична поддръжка и поддържане на Българската антарктическа база. Паралелно с това ще се извършват и целенасочени интердисциплинарни наблюдения върху процесите и компонентите на полярната околна среда.
Финансираните научни проекти ще се реализират в рамките на 34-та българска антарктическа експедиция, която ще се проведе от ноември 2025 до март 2026 г. и 35-та антарктическа експедиция - от ноември 2026 до март 2027 г. Осигурените средства за предстоящата през 2025 г. експедиция са 4,5 млн. лв. За започващата през 2026 г. 35-та антарктическа експедиция индикативната финансова заявка е 5,5 млн. лв.
Осигуреното финансиране позволява устойчиво развитие на българските полярни изследвания и укрепва приноса на страната в международните научни усилия, свързани с изследването и опазването на полярните региони.
