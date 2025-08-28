ЗАРЕЖДАНЕ...
Осигуряват здравно-социални услуги на нуждаещи се в домашна среда край Варна
Целта на проекта е да се надгради и подобри предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда за нуждаещи се самотноживеещи лица с увреждания и възрастни хора в невъзможност за самообслужване на територията на Община Суворово.
Сред дейностите, които ще се изпълняват в зависимост от оценката на индивидуалните потребности на получателите, са осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се - хранене и приготвяне на храна, преобличане и поддържане на лична хигиена, хигиена на жилището, доставка и дозиране на лекарства, поставяне на инжекции, съдействие за достъп до други здравни и социални услуги, супервизия и обучения на екипите.
Проектът е стартирал на 5.01.2025 г. и ще продължи до 5.01.2027 г.
