30 потребители ще обхване проектът "Иновативни здравно-социални услуги в община Суворово“. Той се финансира от Програма "Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. Общият му бюджет е 287 650, 74 лв. Бенефициент е местната администрация, информираха от Областния информационен център във Варна.Целта на проекта е да се надгради и подобри предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда за нуждаещи се самотноживеещи лица с увреждания и възрастни хора в невъзможност за самообслужване на територията на Община Суворово.Сред дейностите, които ще се изпълняват в зависимост от оценката на индивидуалните потребности на получателите, са осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се - хранене и приготвяне на храна, преобличане и поддържане на лична хигиена, хигиена на жилището, доставка и дозиране на лекарства, поставяне на инжекции, съдействие за достъп до други здравни и социални услуги, супервизия и обучения на екипите.Проектът е стартирал на 5.01.2025 г. и ще продължи до 5.01.2027 г.