Автобусна линия № 13 няма да обслужва спирки "Санита", "Нептун" и "Пирин".

Автобусите ще преминават по бул. "Мария Луиза" и "Осми Приморски полк", на кръстовището с "Цар Освободител" ще завиват наляво, съобщава БНР.

Маршрутните промени се налагат поради ВиК авария на ул. "Ген. Колев".