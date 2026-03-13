Автобусна линия № 13 няма да обслужва спирки "Санита", "Нептун" и "Пирин".Автобусите ще преминават по бул. "Мария Луиза" и "Осми Приморски полк", на кръстовището с "Цар Освободител" ще завиват наляво, съобщава БНР.Маршрутните промени се налагат поради ВиК авария на ул. "Ген. Колев".