От днес, 6 април, във връзка със започващата пролетна ваканция на учениците, се въвеждат промени в редица курсове на Градски транспорт-Варна.

До 9 април включително, няма да се изпълняват т.нар. "ученически курсове" по няколко автобусни линии във Варна.

Временната промяна каса линии 14А, 23, 36 и 37.

• Линия № 14А – 06:35; 12:20 часа;

• Линия № 23 – 11:15 часа от ЖП Гара и 12:15 часа от с. Каменар;

• Линия № 36 – 06:50 часа от с. Звездица и 14:30 часа от ЖП Гара;

• Линия № 37 – 06:25 часа от с. Константиново.