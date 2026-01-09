Остават затворени важни обекти във Варна
Във връзка с официалното въвеждане на еврото (EUR), всички обекти и отдели към Регионален исторически музей – Варна няма да работят до следващата седмица.
След това работното време ще е стандартно, допълниха от музея в морския град.
