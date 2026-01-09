Сподели close
Регионалният исторически музей във Варна ще посрещне посетители след 12 януари, съобщиха от там.

Във връзка с официалното въвеждане на еврото (EUR), всички обекти и отдели към Регионален исторически музей – Варна няма да работят до следващата седмица.

След това работното време ще е стандартно, допълниха от музея в морския град.