Регионалният исторически музей във Варна ще посрещне посетители след 12 януари, съобщиха от там.Във връзка с официалното въвеждане на еврото (EUR), всички обекти и отдели към Регионален исторически музей – Варна няма да работят до следващата седмица.След това работното време ще е стандартно, допълниха от музея в морския град.