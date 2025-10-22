Варненският апелативен съд потвърди определение на Окръжен съд – Варна, с което обвинен в държане и разпространение на наркотици е бил задържан под стража. Съдебният акт на първата инстанция бе обжалван от защитата с искане за по-лека мярка.От дома на Александър А. са били иззети 3.58 гр. метамфетамин, 0.1 гр. марихуана и електронна везна със следи от забранените вещества. 37-годишният мъж е привлечен като обвиняем за това, че на 13. октомври във Варна при продължавано престъпление е държал наркотични субстанции с цел разпространение и че е разпространил от тях на друго лице.Адвокатът на задържания смята, че целите на мерките за неотклонение могат да се постигнат и с домашен арест, тъй като няма опасност подзащитният му да извърши престъпление. Той е неосъждан, няма криминални регистрации, а обвинението се крепи на показанията на един единствен свидетел, посочи защитникът. Представителят на Апелативната прокуратура мотивира опасността от осъществяване на престъпление с характера на разследваната престъпна дейност – тя изисква знания, умения и контакти. Няма данни обвиняемият да има друг източник на доходи, така че има риск да продължи да се занимава с тази дейност.Апелативният съд изцяло сподели изводите на първата инстанция за наличието на изискваните от закона предпоставки за вземане на най-тежката мярка за неотклонение. Еднопосочни са доказателствата за съпричастността на обвиняемия към престъпната деятелност: за веществените доказателства чрез експертна справка е установено, че представляват метамфетамин и марихуана, а по електронна везна в дома му има следи от наркотични вещества. Обвинението се подкрепя от гласни доказателства и протокол за доброволно предаване. Опасността от извършване на престъпление се извлича от различните по вид наркотични вещества, от начина на разпространението им и следите по везната – всичко това разкрива трайна противоправна деятелност, свързана с конспиративност и извършвана неведнъж.Определението на Апелативен съд – Варна, с което бе потвърдено задържането под стража на Александър А., обвинен в държане с цел разпространение и разпространение на наркотици, не подлежи на обжалване.