ЗАРЕЖДАНЕ...
Оставиха в ареста обвинен в разпространение на наркотици във Варна
©
От дома на Александър А. са били иззети 3.58 гр. метамфетамин, 0.1 гр. марихуана и електронна везна със следи от забранените вещества. 37-годишният мъж е привлечен като обвиняем за това, че на 13. октомври във Варна при продължавано престъпление е държал наркотични субстанции с цел разпространение и че е разпространил от тях на друго лице.
Адвокатът на задържания смята, че целите на мерките за неотклонение могат да се постигнат и с домашен арест, тъй като няма опасност подзащитният му да извърши престъпление. Той е неосъждан, няма криминални регистрации, а обвинението се крепи на показанията на един единствен свидетел, посочи защитникът. Представителят на Апелативната прокуратура мотивира опасността от осъществяване на престъпление с характера на разследваната престъпна дейност – тя изисква знания, умения и контакти. Няма данни обвиняемият да има друг източник на доходи, така че има риск да продължи да се занимава с тази дейност.
Апелативният съд изцяло сподели изводите на първата инстанция за наличието на изискваните от закона предпоставки за вземане на най-тежката мярка за неотклонение. Еднопосочни са доказателствата за съпричастността на обвиняемия към престъпната деятелност: за веществените доказателства чрез експертна справка е установено, че представляват метамфетамин и марихуана, а по електронна везна в дома му има следи от наркотични вещества. Обвинението се подкрепя от гласни доказателства и протокол за доброволно предаване. Опасността от извършване на престъпление се извлича от различните по вид наркотични вещества, от начина на разпространението им и следите по везната – всичко това разкрива трайна противоправна деятелност, свързана с конспиративност и извършвана неведнъж.
Определението на Апелативен съд – Варна, с което бе потвърдено задържането под стража на Александър А., обвинен в държане с цел разпространение и разпространение на наркотици, не подлежи на обжалване.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Поликлиниката в село Аврен - реновирана, но без лекари
13:06 / 19.10.2025
Ето къде няма да има вода във Варна
10:22 / 19.10.2025
Фестивал на движението и спорта във Варна
10:11 / 19.10.2025
Един район във Варна без ток днес
10:08 / 19.10.2025
ОДМВР-Варна предупреди за нова схема, бъдете внимателни!
09:59 / 18.10.2025
Летище Варна се похвали, ще има промени през зимата
09:45 / 18.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.