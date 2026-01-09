Остро журналистическо перо от Варна с нова книга
"Нирвана за нискотарифни пътешественици" (художник: Стефан Касъров, 200 стр., цена с 25% отстъпка при предварителна поръчка: 8.25 евро /16.14 лева) е разказ за пътуванията на пет приятелки, които сами организират пътешествията си. Кога и накъде ще тръгнат, зависи от това колко здраво ги е "стегнала шапката“ - на работното ежедневие, битовизмите, домашното обкръжение. И от цената на самолетните билети, разбира се. Книгата, изпъстрена с чувство за хумор, съдържа пътеписи за местата, които компанията или част от нея е посетила, заедно с практични съвети:
- как да откриваме евтини самолетни билети и да изберем подходящия размер на багажа;
- как да подберем добро място за настаняване;
- как да организираме логистиката, ако летим от съседен град или държава;
- как да планираме програмата си в точката на пътешествието;
- как да превърнем страха от неизвестното в незабравимо приключение.
Пътеписите (за Италия, Испания, Нидерландия, Кипър, Тунис, Занзибар и др.) и съветите се редуват, допълнени с разкази за забавни случки, изненадващи открития и организационни гафове, които помагат при планирането на следващото пътуване.
Невяна Троянска е журналист, PR експерт и пътешественик. Дългогодишен кореспондент и отговорен редактор на регионалното издание на вестник "Труд“ за Варна и Добрич. Издател на сайта за пътешествия brat-bg.com. Автор на книгите "Залезът на Варна“ и "ТИМ – отборът, който превзе България“, отличена с наградите "Смели репортери“ и "Вероника Герин“ на Ирландското посолство и Областния център по наркомании в Благоевград.
