Сюжет, като хитовия, номиниран в 10 категории за "Оскар“ криминален филм "Бони и Клайд“, се завъртя във Варна. Двойката – мъж на 26 години и жена на 24, бяха спипани, а днес и наказани от Районния съд в морския град.По силата на постигнато в съдебна зала споразумение с признание на вината, двамата получиха наказания "пробация“ за различен срок. На мъжът, който има предходна съдимост, бе наложена пробация за срок от една година, а неговата съучастничка следва за срок от 6 месеца задължително да се регистрира по настоящ адрес, с периодичност два пъти седмично, както и да провежда периодични срещи с пробационни служители.Самата кражба е извършена в условията на продължавано престъпление, с две отделни деяния в рамките на четири дни през периода от 28 юни до 1 юли 2024 г. от един и същ магазин във Варна на популярна верига дрогерии. Първия път двамата подсъдими, докато се разхождали из търговския обект спрели пред стелажите с парфюми, мъжът премахнал алармения стикер и пуснал разфасовка от 75 мл. тоалетна вода в носена от придружителката му торбичка. При второто посещение на двойката в магазина 100 мл. парфюм бил укрит в късите панталони на подсъдимия. Липсите били установени от управителя на магазина и бил подаден сигнал в полицията.Назначените по делото видеотехническа и лицевоидентификационна експертиза установяват извършителите. Общата стойност на инкриминираните вещи възлиза на около 400 лева. Впоследствие причинените от деянието имуществени вреди са възстановени. С подписване на споразумението двамата подсъдими приемат да заплатят по равно направените по делото разноски. Съдебният акт е окончателен.