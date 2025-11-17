Осъдиха "Бони и Клайд" от Варна
©
По силата на постигнато в съдебна зала споразумение с признание на вината, двамата получиха наказания "пробация“ за различен срок. На мъжът, който има предходна съдимост, бе наложена пробация за срок от една година, а неговата съучастничка следва за срок от 6 месеца задължително да се регистрира по настоящ адрес, с периодичност два пъти седмично, както и да провежда периодични срещи с пробационни служители.
Самата кражба е извършена в условията на продължавано престъпление, с две отделни деяния в рамките на четири дни през периода от 28 юни до 1 юли 2024 г. от един и същ магазин във Варна на популярна верига дрогерии. Първия път двамата подсъдими, докато се разхождали из търговския обект спрели пред стелажите с парфюми, мъжът премахнал алармения стикер и пуснал разфасовка от 75 мл. тоалетна вода в носена от придружителката му торбичка. При второто посещение на двойката в магазина 100 мл. парфюм бил укрит в късите панталони на подсъдимия. Липсите били установени от управителя на магазина и бил подаден сигнал в полицията.
Назначените по делото видеотехническа и лицевоидентификационна експертиза установяват извършителите. Общата стойност на инкриминираните вещи възлиза на около 400 лева. Впоследствие причинените от деянието имуществени вреди са възстановени. С подписване на споразумението двамата подсъдими приемат да заплатят по равно направените по делото разноски. Съдебният акт е окончателен.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Протест срещу въвеждането на зелена зона във Варна
15:35 / 16.11.2025
Протест в памет на жертвите на катастрофи във Варна
12:46 / 16.11.2025
Ето къде няма да има ток във Варна
11:47 / 16.11.2025
Без вода са няколко района на Варна
11:20 / 16.11.2025
Жители за разрухата на първото българско училище във Варненско: П...
08:47 / 16.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.