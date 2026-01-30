Измами, осъществени преди повече една петилетка, най-накрая получиха възмездие. И двете са свързани с недвижима собственост, става ясно от дела на Районния съд във Варна.В едното от тях 59-годишен мъж беше признат за виновен, че на 9 декември 2016 г. във Варна, с цел да си набави имотна облага, използвал заблуждението и неопитността на психичноболна жена, като я уговорил да подпише договор за покупко-продажба на недвижим имот, по силата на който му прехвърлила правото на собственост. Става дума за прехвърляне на апартамент в широкия център на Варна, с изба, процент идеални части и от правото на строеж. Под предлог, че ще й предостави пари назаем, той се възползвал от незнанието на жената, относно естеството и значението на подписваните от нея документи и неспособността й да осъзнае случващото се, за да реализира имотна облага за себе си. Така имотната вреда за пострадалата е в големи размери на стойност 85 500 лева за него време.59-годишният подсъдим е неосъждан. Наложеното му с присъдата на Варненския районен съд наказание е 1 година и 6 месеца лишаване от свобода, отложено с 4 години изпитателен срок. На първа инстанция той е осъден да заплати близо 1900 евро направени по делото разноски.В друго съдебно дело, състав на районния съд призна за виновна 37-годишна жена от Варненско в това, че с цел да набави за себе си и съпруга си имотна облага, възбудила и поддържала у германски гражданин заблуждение, че ще закупи от измислено от нея несъществуващо лице имот в Балчишкото село Оброчище, на несъществуващ реално административен адрес в населеното място. Подсъдимата представила на чуждия гражданин предварителен договор за покупко – продажба на имота за сумата от 60 000 евро, като поддържала у потърпевшия заблуждение, че ще заживеят заедно в България и ще заплатят по равно стойността на въпросното жилище. Деянието е извършено в условията на продължавано престъпление в периода 8 февруари – 20 март 2018 г. на територията на България и Германия, като в резултат на измамата на пострадалия била причинена имотна вреда в размер на 30 000 евро.37-годишната подсъдима е с чисто съдебно минало. Наложеното й с присъдата на Варненския районен съд наказание е една година лишаване от свобода, отложено с 3 г. изпитателен срок.Присъдите подлежат на обжалване в 15-дневен срок.