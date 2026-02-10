Варненският районен съд одобри постигнато между страните споразумение, с което гръцки гражданин, пребиваващ у нас, се признава за виновен в съзнателно ползване на неистински официален документ - свидетелство за управление на моторно превозно средство. На 18 юни 2024 година във Варна, пред служител в сектор "Пътна полиция", той се ползвал от чуждестранно свидетелство за управление на МПС, издадено на негово име, на което бил придаден вид, че е издадено от Беларус. От подсъдимия за самото съставяне на неистинския документ не може да бъде търсена наказателна отговорност.Съгласно параметрите на одобреното от съда споразумение, подсъдимият приема да изтърпи наказание "пробация“, включващо задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 8 месеца, при периодичност 2 пъти седмично, както и задължителни периодични срещи с пробационен служител за същия срок. Той се съгласява да заплати и направените разноски по делото за близо 200 евро.Съдебният акт е окончателен.