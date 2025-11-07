Варненският районен съд одобри внесено за разглеждане споразумение, с което 29-годишен мъж се признава за виновен по повдигнатото спрямо него обвинение в противозаконно унищожаване и повреждане на чужди движими вещи – стъкла, огледала и врата на автомобили. Престъплението е извършено на 7 март тази година във Варна. Тогава той счупил стъкло на багажник на лек автомобил "Фолксваген“, дясно огледало за обратно виждане на друг автомобил, нанесъл повреди по задна врата на "Ситроен" и повредил огледало за обратно виждане на товарен автомобил "Ивеко", Общата стойност на щетите възлиза на около 2020 лева.Към момента вреди са възстановени и обезпечени. 29-годишният мъж е осъждан. По силата на одобрено от съда споразумение, му бе наложено наказание от една година пробация, при периодичност два пъти седмично на регистрацията по настоящ адрес, провеждане на задължителни срещи с пробационни служители, както и полагане на безвъзмезден труд за срок от една година с 10 на сто удръжки в полза на държавата върху трудовото му възнаграждение. Подсъдимият приема да заплати и сторените по делото разноски. Съдебният акт е окончателен и влиза в сила веднага.