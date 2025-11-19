Осъдиха младеж във Варна, спипан с фалшива украинска шофьорска книжка
©
Младежът е бил засечен с фалшивата шофьорска книжка при подаване на документи. На 18 декември 2023 година, пред служител в сектор "Пътна полиция" при ОД МВР-Варна, той се ползвал от чуждестранно свидетелство за управление на МПС, издадено на негово име, на което е придаден вид, че е образец на официален документ изготвен в Република Украйна. От подсъдимия за самото съставяне на неистинския документ не може да бъде търсена наказателна отговорност.
Съгласно параметрите на одобреното от съда споразумение, 24-годишният мъж приема да изтърпи наказание "пробация“, включващо задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 7 месеца, при начална периодичност 2 пъти седмично, както и задължителни периодични срещи с пробационен служител за същия срок. Той се съгласява да заплати и направените разноски по делото. Съдебният акт е окончателен.
Още от категорията
/
Министерство на правосъдието: При проверка на арест във Варна са задържани 5 служители от охранителния състав
08:27
Полиция от 5 града на крак тази нощ край Варна: 100 км е продължила гонката на пиян рецидивист!
18.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Масови проверки на полицията и НАП във Варна
08:29 / 18.11.2025
Нова природна стихия удари любим курорт по Южното Черноморие
20:02 / 17.11.2025
Тежка катастрофа с два камиона затвори пътя София - Варна, има по...
19:04 / 17.11.2025
Варна е предупредена за утре!
14:51 / 17.11.2025
Протест срещу въвеждането на зелена зона във Варна
15:35 / 16.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.