Варненският районен съд одобри постигнато между страните споразумение, с което 24-годишен водач от Варна се признава за виновен в съзнателно ползване на неистински официален документ - свидетелство за управление на моторно превозно средство. Деянието е наказуемо по чл.316 от Наказателния кодекс.Младежът е бил засечен с фалшивата шофьорска книжка при подаване на документи. На 18 декември 2023 година, пред служител в сектор "Пътна полиция" при ОД МВР-Варна, той се ползвал от чуждестранно свидетелство за управление на МПС, издадено на негово име, на което е придаден вид, че е образец на официален документ изготвен в Република Украйна. От подсъдимия за самото съставяне на неистинския документ не може да бъде търсена наказателна отговорност.Съгласно параметрите на одобреното от съда споразумение, 24-годишният мъж приема да изтърпи наказание "пробация“, включващо задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 7 месеца, при начална периодичност 2 пъти седмично, както и задължителни периодични срещи с пробационен служител за същия срок. Той се съгласява да заплати и направените разноски по делото. Съдебният акт е окончателен.