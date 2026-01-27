Осъдиха мъж извършил нагла кражба посред бял ден във Варна
©
Подсъдимият противозаконно отнел лек автомобил "Субару“, на стойност около 7300 лева, от владението на водача му, без негово съгласие, с намерение да го ползва, като деянието е извършено в условията на повторност. Автомобилът бил спрян за кратко на бул. "Осми приморски полк“, докато собственикът му влязъл в близкия магазин, а оригиналният ключ, с вграден чип за стартиране нa двигателя, бил оставен нa таблото. Подсъдимият веднага се възползвал от незаключеното чуждото превозно средство, влязъл в него и с висока скорост потеглил в посока квартал "Виница“. Около половин час подсъдимият управлявал чуждата кола, след което спрял в кв. "Бриз“ и отнел видеорегистратор огледало, голяма връзка секретни ключове, 3 бpоя чипове зa входни врати и дистанционно за aлapмена система на кapaвaнa, всички на стойност около 350 лева. Кражбата е извършена в условията на опасен рецидив.
48-годишният мъж е осъждан. Към момента причинените имуществени вреди са възстановени. По силата на одобрено споразумение с признание на вината, Районният съд във Варна определи отделни наказания за всяко от деянията – противозаконното отнемане на автомобила и кражбата, като след групиране наложи на подсъдимия да търпи най-тежкото от тях – 10 месеца лишаване от свобода, което да бъде изтърпяно при първоначален строг режим. Със споразумението той приема да заплати над 1200 евро направени по делото разноски.
Съдебният акт е окончателен.
