Районен съд – Варна наложи общо наказание на 48-годишен за противозаконно отнемане на чужд лек автомобил и за кражба на движими вещи от него. Престъпленията са извършени на 12 октомври 2023 година във Варна.Подсъдимият противозаконно отнел лек автомобил "Субару“, на стойност около 7300 лева, от владението на водача му, без негово съгласие, с намерение да го ползва, като деянието е извършено в условията на повторност. Автомобилът бил спрян за кратко на бул. "Осми приморски полк“, докато собственикът му влязъл в близкия магазин, а оригиналният ключ, с вграден чип за стартиране нa двигателя, бил оставен нa таблото. Подсъдимият веднага се възползвал от незаключеното чуждото превозно средство, влязъл в него и с висока скорост потеглил в посока квартал "Виница“. Около половин час подсъдимият управлявал чуждата кола, след което спрял в кв. "Бриз“ и отнел видеорегистратор огледало, голяма връзка секретни ключове, 3 бpоя чипове зa входни врати и дистанционно за aлapмена система на кapaвaнa, всички на стойност около 350 лева. Кражбата е извършена в условията на опасен рецидив.48-годишният мъж е осъждан. Към момента причинените имуществени вреди са възстановени. По силата на одобрено споразумение с признание на вината, Районният съд във Варна определи отделни наказания за всяко от деянията – противозаконното отнемане на автомобила и кражбата, като след групиране наложи на подсъдимия да търпи най-тежкото от тях – 10 месеца лишаване от свобода, което да бъде изтърпяно при първоначален строг режим. Със споразумението той приема да заплати над 1200 евро направени по делото разноски.Съдебният акт е окончателен.