Осъдиха варненец за фалшива норвежка шофьорска книжка
Той е спрян за проверка от полицейски служители във Варна на 14 май миналата година. Пред тях той се легитимирал с неистински официален документ – чуждестранно свидетелство за управление на МПС по норвежки образец, издадено на негово име. Впоследствие се установява, че ползвания от подсъдимия документ не е издаден по надлежния ред. Деянието е наказуемо по чл. 316 от Наказателния кодекс.
Пред съда подсъдимият призна, че съзнателно се е ползвал от неистинския официален документ, като от него за самото му съставяне не може да се търси наказателна отговорност. По силата на постигнато между страните и одобрено от съдебния състав споразумение, на 36-годишния мъж бе наложено наказание от 4 месеца лишаване от свобода, чието изпълнение се отлага с изпитателен срок от 3 години. Той приема да заплати сторените по делото разноски за над 180 евро, а неистинският документ се предава за унищожение. Съдебният акт е окончателен.
