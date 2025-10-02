Осъдителна присъда за 33-годишен, откраднал кутии за дарения, постанови днес Районния съд във Варна. Самата кражбата е извършена на 30 юни миналата година в квартал "Аспарухово“. Вечерта на посочената дата подсъдимият влязъл квартален супермаркет, обикалял около щандовете и междувременно забелязал поставени две кутии за събиране на парични дарения до касовата зона. В едната от кутиите се набирали дарения в помощ на болно дете, а в другата – за лечение на онкоболна. Той решил да се възползва от ангажираността на касиерката с клиент, взел двете кутии, поставил ги под връхната дреха, която носел в ръцете си, след което бързо напуснал търговския обект. Зад близка автобусна спирка подсъдимият отворил капаците, взел събраните средства за дарения на обща стойност около 180 лева, а двете празни кутии изоставил в тревните площи. Кражбата на кутиите с дарения от подсъдимия е регистрирана на записи от охранителните камери.33-годишният мъж е неосъждан. Делото във Варненския районен съд бе разгледано в процедура на съкратено съдебно следствие, с признаване на вината и намаляване с 1/3 на определеното наказание. Така подсъдимият следва да търпи наказание от 8 месеца лишаване от свобода. Изпълнението на наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от 3 години.15-дневен е срокът за обжалване на присъдата.