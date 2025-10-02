ЗАРЕЖДАНЕ...
Осъдиха варненец за кражба на кутии за дарения
33-годишният мъж е неосъждан. Делото във Варненския районен съд бе разгледано в процедура на съкратено съдебно следствие, с признаване на вината и намаляване с 1/3 на определеното наказание. Така подсъдимият следва да търпи наказание от 8 месеца лишаване от свобода. Изпълнението на наложеното наказание се отлага с изпитателен срок от 3 години.
15-дневен е срокът за обжалване на присъдата.
