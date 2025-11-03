Осъдиха варненския парламент по жалба на кметската администрация
То е от сесията в края на месец март тази година, като чрез него бяха изменени и допълнени разпоредби от Наредбата за условията и реда за поставяне на преместваеми обекти.
В жалбата на кметската администрация бяха отправени твърдения, че измененията са приети с процедурни нарушения и противоречат на материалното право.
На основание чл. 193, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съдът отмени в пълния си обхват разпоредбите приети с решението на варненския парламент, като го осъди да заплати на Община Варна сумата от 100 лв. за разноски по делото.
Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
