Административният съд във Варна излезе с решение по жалба на кмета на Община Варна, с което е атакувано решение на Общинския съвет в морския град.То е от сесията в края на месец март тази година, като чрез него бяха изменени и допълнени разпоредби от Наредбата за условията и реда за поставяне на преместваеми обекти.В жалбата на кметската администрация бяха отправени твърдения, че измененията са приети с процедурни нарушения и противоречат на материалното право.На основание чл. 193, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съдът отмени в пълния си обхват разпоредбите приети с решението на варненския парламент, като го осъди да заплати на Община Варна сумата от 100 лв. за разноски по делото.Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.