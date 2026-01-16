37-годишен баща бе признат за виновен в това, че в периода от м. януари 2022 г. до м. август 2025 г. включително, след като е бил осъден с влязло в сила съдебно решение на Районен съд - Варна, да издържа свой низходящ – малолетната си дъщеря, съзнателно не изпълнил това си задължение за повече от две месечни вноски – общо 44 месечни вноски. Подсъдимият е трябвало да заплаща на детето си, чрез неговата майка и законен представител, ежемесечна издръжка в размер на 350 лева месечно, като общата стойност на задължението му за периода е в размер на 15 400 лева - престъпление по чл. 183, ал.1 от НК.Състав на Районен съд - Варна наложи на 37-годишния подсъдим наказание "пробация“, като в продължение на 6 месеца той подлежи на задължителна регистрация по настоящ адрес с периодичност два пъти седмично, както и на периодични срещи с пробационен служител за същия срок. Той бе осъден да заплати и разноските по делото.15-дневен е срокът за обжалване на присъдата.