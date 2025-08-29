Важна фигура от днес е освободена от Община Варна. Запознати очакваха това да се случи от няколко седмици насам, като от общинския билдинг твърдяха, че той е в болнични, като така обясняваха на журналистите, неговата липса по време на брифинги.Става въпрос за един от заместник-кметовете. Това е Христо Рафаилов, който е освободен от поста си.Заповедта за прекратяване на трудовото му правоотношение е от днес – 29 август 2025 г. Функциите му ще бъдат разпределени между ръководствата на ресорните дирекции, които до този момент бяха на негово подчинение, съобщават от общинския билдинг, без да дават повече информация.Христо Рафаилов е роден във Варна. Средното си образование е завършил в Хуманитарна гимназия "Константин Преславски“ и висше в Икономическия университет във Варна. Той е с 21 години професионален опит в областта на финансите и банковото дело. Заемал е мениджърски позиции във водещи банки. Също така е бил хоноруван асистент в катедра "Маркетинг“ в Икономическия университет. Владее английски език. Семеен, с две деца.Ресорите му като заместник-кмет бяха: дирекция "Финанси и бюджет“, дирекция "Финансово-стопански дейности“, Общинско предприятие "Транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното движение“, ОП "Дезинфекция, дезинсекция и дератизация“.