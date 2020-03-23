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Îò ÓÌÁÀË "Ñâ. Ìàðèíà" ñúîáùèõà êîëêî ñà ïàöèåíòèòå, ëåêóâàíè ñ êîðîíàâèðóñ âúâ Âàðíà
Àâòîð: Ïëàìåíà Íèêîëîâà 09:50 / 23.03.2020Êîìåíòàðè (3)2230
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ÀÐÕÈÂ
ÓÌÁÀË "Ñâ. Ìàðèíà“ – Âàðíà å åäèíñòâåíàòà áîëíèöà â Ñåâåðîèçòî÷íà Áúëãàðèÿ, êîÿòî èçñëåäâà ïàöèåíòè çà êîðîíàâèðóñ (COVID 19) è åäèíñòâåíàòà âúâ âàðíåíñêà îáëàñò, êîÿòî ëåêóâà è ïðîñëåäÿâà ïàöèåíòè, ñ äîêàçàíè ïîëîæèòåëíè ïðîáè, ñúîáùàâàò îò ïðåñöåíòúðà íà çäðàâíîòî çàâåäåíèå.

Ïðåç èçìèíàëèòå ÷åòèðè äåíîíîùèÿ íÿìà íîâè õîñïèòàëèçèðàíè ïàöèåíòè ñ COVID-19, êàòî 4-ìàòà äîêàçàíè ïðåäè òîâà ñëó÷àè ñå ëåêóâàò è ïðîñëåäÿâàò àäåêâàòíî ñïðÿìî ñúñòîÿíèåòî èì.

Êúì íàñòîÿùèÿ ìîìåíò â èíôåêöèîçíèòå êëèíèêè â óíèâåðñèòåòñêà áîëíèöà "Ñâ. Ìàðèíà“ ñå ëåêóâàò îáùî 35 ïàöèåíòà (âêëþ÷èòåëíî äîêàçàíèòå 4 ñëó÷àÿ íà êîðîíàâèðóñ), îò êîèòî êàòî âúçìîæíè ñëó÷àè çà COVID-19 ñà íàçíà÷åíè èçñëåäâàíèÿ íà 7 ïàöèåíòà. Âñè÷êè òå ñà ñ êëèíè÷íà êàðòèíà íà ãðèï è åïèäåìèîëîãè÷íè äàííè çà çàâðúùàíå îò Åâðîïà. Îñòàíàëèòå ïàöèåíòè ñà ñ îáè÷àéíèòå ñåçîííè èíôåêöèîçíè çàáîëÿâàíèÿ, âêëþ÷èòåëíî è ãðèï Â.

Äåæóðíèÿò ïåðñîíàë ðàáîòè ñ åêèïè ñïîðåä óñòàíîâåí àëãîðèòúì. 2 îòäåëíè åêèïà ðàáîòÿò ñ ïîòâúðäåíèòå è âúçìîæíèòå ñëó÷àè ñ COVID-19. Îòäåëåí åêèï îáñëóæâà ïðèåìíèòå êàáèíåòè. Ñïàçâàò ñå âñè÷êè ñàíèòàðíî-õèãèåííè èçèñêâàíèÿ. Ðåäîâíî ñå ïî÷èñòâàò è äåçèíôåêöèðàò âñè÷êè áîëíè÷íè ñòàè è ïðèëåæàùè ïîìåùåíèÿ.

346 ïðîáè ñà îò÷åòåíè äî ìîìåíòà íà ïàöèåíòè ñúñ ñèìïòîìè íà êîðîíàâèðóñ èëè êîíòàêòíè ëèöà, íàñî÷åíè îò ÐÇÈ èëè îò áîëíèöèòå â Ðóñå, Äîáðè÷, Øóìåí, Ðàçãðàä, Òúðãîâèùå è Ñèëèñòðà êúì âèðóñîëîãè÷íàòà ëàáîðàòîðèÿ â áîëíèöàòà.

Ìåäèöèòå îò èíôåêöèîçíèòå êëèíèêè â ÓÌÁÀË "Ñâ. Ìàðèíà“ – Âàðíà ñà îñèãóðåíè ñ íåîáõîäèìèòå ëè÷íè ïðåäïàçíè ñðåäñòâà è ðàáîòÿò ïî óòâúðäåíèòå ïðàâèëà. Ðåæèìúò íà ðàáîòà íà ïåðñîíàëà ñëåäâà èíñòðóêöèèòå íà ÐÇÈ, ñïîðåä óêàçàíèÿòà íà íàöèîíàëíèÿ êðèçèñåí ùàá.

Åêèïúò íà ÓÌÁÀË "Ñâ. Ìàðèíà“ áëàãîäàðè íà âñè÷êè ìåäèè çà ïðîÿâåíîòî ðàçáèðàíå è ïîäêðåïà!

 




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