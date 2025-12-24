Припомняме, че зоните за кратковременно локално паркиране "Синя зона“ и "Зелена зона“ във Варна няма да работят по време на официалните почивни дни около Коледа и Нова година. Информацията съобщиха от ОП "Общински паркинги и синя зона“.Гражданите ще могат да паркират безплатно колите си в централната и периферната част на града в дните от 24 до 28 декември 2025 г. (включително) и от 31 до 4 януари 2026 г. (включително).Община Варна призовава водачите да бъдат отговорни и да спазват правилата за спиране и паркиране в обхвата на двете зони и извън тях. Нарушителите ще бъдат санкционирани и принудително премествани чрез платформа тип "паяк“.