От днес: 5 поредни дни без синя и зелена зона във Варна
Гражданите ще могат да паркират безплатно колите си в централната и периферната част на града в дните от 24 до 28 декември 2025 г. (включително) и от 31 до 4 януари 2026 г. (включително).
Община Варна призовава водачите да бъдат отговорни и да спазват правилата за спиране и паркиране в обхвата на двете зони и извън тях. Нарушителите ще бъдат санкционирани и принудително премествани чрез платформа тип "паяк“.
