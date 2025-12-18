От днес: Въведоха промени в движението по АМ "Хемус" посока Варна
Тежкотоварните превозни средства ще могат да преминават в аварийната лента в този участък от автомагистралата. Скоростта на движение ще е до 90 км/ч. Промяната в организацията на движение се предвижда да продължи до май 2026 г. През следващата година е планиран ремонт на платното.
Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.
Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.
