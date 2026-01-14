Област Варна е първата в страната, в която се въвеждат временни противоепидемични мерки, поради разпространението на грип и остри респираторни заболявания. Предложението на директора на РЗИ Варна е обсъдено на заседание на Областния оперативен щаб за борба с грип и ОРЗ и е съгласувано с Главния държавен здравен инспектор.Основание за това е регистрираният през периода подем в броя на заболели в град Варна лица през изминалата седмица, който достигна 763 в докладващите лекарски практики.Така. Те включват преустановяване на присъствения учебен процес във всички училища, както и провеждането на групови и извънкласни занимания и дейности, екскурзии, спортни празници и други прояви, организирани от училищата. В детските заведения не се допуска смесване на групи и провеждане на общи мероприятия.за болнична помощ, както и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.Временно се, задължителните имунизации и реимунизации.Въведените противоепидемични мерки могат да бъдат променяни в зависимост от развитието на епидемичната ситуация на територията на областта.Припомняме, че при повишаване на заболяемостта от грип и ОРЗ се препоръчва носенето на защитна маска на закрити обществени места, включително в обществения транспорт, лечебни и здравни заведения, аптеки, административни учреждения и търговски обекти.