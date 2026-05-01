От днес (1 май) във Варна има нови цени на таксиметровия превоз, след като Общинският съвет в града одобри искане на превозвачи за актуализация на тарифите. Предложението беше прието с 36 гласа "за“, 1 – "против“, без "въздържал се“, предаде ФОКУС.

Минималната дневна тарифа за 1 км пробег се повишава на 0,79 евро, а минималната нощна – на 0,89 евро. В момента минималните цени са съответно 0,66 евро през деня и 0,76 евро – през нощта. Максималните тарифи остават непроменени.

Актуализацията е обоснована с поскъпването на горивата, нарастващата инфлация, увеличените разходи за заплати и поддръжка, включително резервни части, застраховки и др.