На Летище Варна посрещнахме първия директен полет от Рим (Фиумичино), изпълняван от Wizz Air – начало на нова целогодишна връзка между морската столица и Вечния град, съобщиха от пресцентъра на летището.

С този полет официално беше даден старт на маршрута, който ще свързва Варна и Рим три пъти седмично – във вторник, четвъртък и събота. Новата линия предлага удобни възможности за пътуване през цялата година както за кратки градски бягства, така и за по-дълги пътувания.

От древните улици на Рим до морския бриз на Варна – вече сме само на един полет разстояние.