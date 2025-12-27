От суинг до латино ритми на "Джаз Фиеста" във Варна
Богатата програма на "Джаз Фиеста“ събира артисти от Нидерландия, Куба и България, които ще представят различни стилове в една обща музикална вечер – от енергията на суинга и меланхоличния звук на Били Холидей до огнените латино ритми на Хавана.
Концертът ще бъде открит от Шери Даян – една от най-ярките европейски джаз и соул певици от Нидерландия, номинирана за престижната награда "Едисон“. За бляскавия финал ще се погрижи латино джаз групата на кубинския пианист Рамон Вале, заедно с номинираната за "Латино Грами“ тромпетистка Майте Хонтеле.
Билетите са достъпни на касата на Фестивален и конгресен център – Варна, до изчерпване им, като един човек може да получи до 4 безплатни билета.
