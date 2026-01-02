Сподели close
От утре - 03.01.2026 г.- Зоопарк Варна ще бъде отворен за посетители отново. Това съобщиха във Facebook от VarnaZoo.

Припомняме, че в момента зоопарк Варна работи на зимно работно време от 09:00 до 16:30 ч.