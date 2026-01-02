От утре: Варненският зоопарк ще бъде отворен за посетители отново
Припомняме, че в момента зоопарк Варна работи на зимно работно време от 09:00 до 16:30 ч.
/
Влади Николов, от "Аз Вярвам и Помагам": Затваряме една от най-големите страници в нашия живот!
30.12
