Страхотна новина за меломаните във Варна, съобщиха от общинския билдинг. Това е трибют с песни на QUEEN, който ще се състои на 20 февруари в Операта в морския град."От утре пускат безплатните билети за него“, обясни директорът на ТПМЦ-Варна, Даниела Димова.Друг страхотен трибют, но с музиката на Майкъл Джексън, също ще зарадва меломаните. Той ще е на 6 март, а безплатните билетите ще бъдат пуснати към 20 февруари.И двата трибюта ще бъдат дирижирани от Роберто Молинели.Богата културна програма подготвя до края на март Община Варна за всички жители и гости на морския град.На 27 февруари на сцена "Филиал“ ще бъде показана постановката по Стефан Цанев – "Деца на света“.Ден по-рано – на 26 февруари, в градската галерия ще бъде открита изложбата "Човешко и божествено“.Предстои и майсторски клас с проф. Минчо Минчев. В програмата има и хип-хоп концерти, както и 3D визуализации, танцови спектакли, съответно на 20, 21 и 22 март ие много други изненади.Целта на мащабните културни събития, които ще са до края на месец март, е да създадат условия за по-широк достъп до художествени продукти с висока стойност и ще повиши интереса на различни обществени групи към културните дейности чрез разнообразно програмно съдържание. Те са във връзка с изпълнението на проекта ПИИ №BG-RRP-11.021-0011 "Ново поколение местни политики за култура в Община Варна" по процедура BG-RRP-11.021, схема за безвъзмездна помощ "Ново поколение местни политики за култура за големи Общини".Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз от Националния план за възстановяване и устойчивост. Общата му стойност е 2 995 212.48 лв., от които безвъзмездната финансова подкрепа е 1996 808.32 лв. и собствено финансиране - 998 404.16 лв. Бенефициент е Община Варна, като срокът за изпълнение е 31.10.2025 г. - 31.03.2026 г.