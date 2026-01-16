Сподели close
От години е традиция варненският Зоопарк да приема елхички. Причината е, че след като е свалена украсата от тях, то те вече са ненужни за семействата, но са голямо лакомство за тревопасните животни.

Зоокътът обаче показа, че дори и хищниците се радват на елхичките. Лъвовете играят с клоните на дърветата, могат да си точат ноктите по стволовете им и дори да се скрият под разперените клони.