На 12 март Драматичен театър "Стоян Бъчваров“ Варна навършва 105 години. Честването ще започне с поднасяне на цветя пред паметника на Иван Церов на пл. "Независимост“ в 11 часа, последвано от пускане на 105 балона от целия екип на театъра.Годишнината ще бъде отбелязана с представление на "Време разделно“, на което публиката ще бъде посрещната с чаша вино. Преди представлението ще бъдат връчени отличията "Златна маска – покровител на изкуството“ за принос към работата на ДТ "Стоян Бъчваров“.Специално табло за зрителски пожелания е вече инсталирано във фоайето на Основна сцена, до билетната каса. То ще остане там до края на сезона, а включващите се в инициативата зрители ще могат да участват в ежемесечна томбола за безплатни билети за театър.