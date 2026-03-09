Отбелязват по уникален начин 105 години от създаването на драматичен театър "Стоян Бъчваров"
Годишнината ще бъде отбелязана с представление на "Време разделно“, на което публиката ще бъде посрещната с чаша вино. Преди представлението ще бъдат връчени отличията "Златна маска – покровител на изкуството“ за принос към работата на ДТ "Стоян Бъчваров“.
Специално табло за зрителски пожелания е вече инсталирано във фоайето на Основна сцена, до билетната каса. То ще остане там до края на сезона, а включващите се в инициативата зрители ще могат да участват в ежемесечна томбола за безплатни билети за театър.
