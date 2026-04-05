Първо място в Националното студентско състезание по наказателноправни науки зае отборът на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър“ с капитан Ванеса Драгнева и членове Елисавета Николова, Мария-Йоана Донкова и Йоана Симеонова. Ментор на победителите е съдията от Наказателното отделение на Върховния касационен съд Красимир Шекерджиев.

На второ място се класира отборът на Югозападен университет "Неофит Рилски“ с капитан Николай Паскалчев, в състав Савина Пашова, Кристина Крачунова и Милена Грозданова, с ментор доц. д-р Надежда Кръстева. Третото място зае отборът на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий“ с капитан Емел Ибрям и състезателите Валерия Вениславова, Каан Ибриев и Гергана Милчева, с ментор Таня Карагьозова-Качинска.

Наградата за най-добър оратор бе присъдена на Ева Иванова от Варненския свободен университет "Черноризец Храбър“.

В състезанието участваха 11 отбора от водещите юридически факултети в страната – Университет за национално и световно стопанство, Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий“, Русенски университет "Ангел Кънчев“, Югозападен университет "Неофит Рилски“ и Варненски свободен университет. Организатори на събитието са Клубът на юриста "Проф. Тамара Хинова“ към Студентския съвет и Юридическият факултет на ВСУ "Черноризец Храбър“.

Председател на журито бе проф. д.ю.н. Лазар Груев – изтъкнат български юрист и университетски преподавател, член на Конституционния съд (2003–2007 г.) и председател на Върховния касационен съд (2007–2014 г.). В оценяването участваха съдия Росица Тончева от Наказателното отделение на Апелативен съд – Варна и Валерия Златева – прокурор в Районна прокуратура – Добрич, както и представители на гостуващите отбори, определени чрез жребий -- д-р Даниела Атанасова и доц. д-р Надежда Кръстева от Югозападния университет.

Участниците и журито отчетоха, че тазгодишното издание поставя по-високи изисквания и включва по-сложни казуси, като същевременно демонстрира високо ниво на подготовка, правна култура и умения за аргументация на студентите.

Състезанието се проведе в два кръга – писмен анализ и правна квалификация на казус, последвани от изготвяне на проектодиспозитив и аргументирано решение. До финалния етап достигнаха шест отбора – по два от Варненския свободен университет "Черноризец Храбър“ и Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий“ и по един от Югозападен университет "Неофит Рилски“ и Университет за национално и световно стопанство.

Сред официалните гости бяха председателят на Апелативен съд – Варна Марин Маринов и съдия Красимир Шекерджиев от Върховния касационен съд. В събитието се включиха и алумни възпитаниците на университета – съдия Иван Стойнов от Районен съд – Варна, съдия Милена Хазарян от Районен съд – Велики Преслав и съдебният помощник Пламена Джендова. Днес те са магистрати и активно работят със студентите на университета, като подчертаха, че участието им в студентски състезания е било важна част от професионалния им път.

Над 60 ученици от варненски училища присъстваха на втория кръг на състезанието. Те бяха посрещнати от преподаватели от Юридическия факултет, сред които проф. д.ю.н. Йонко Кунчев и проф. д-р Галина Ковачева. Учениците разгледаха специализираните кабинети по криминалистика и съдебни експертизи и кабинета по тактика и методика на разследването. Те се включиха в обсъждане на конкретни казуси и се запознаха с практическите аспекти на разкриването на престъпления и анализа на престъпното поведение. Кулминация на посещението бе присъствието им в аудиторията по време на състезанието, където проследиха изграждането и защитата на правни тези в реална академична среда.

От името на домакините вицепрезидентът на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър“ Яни Янев поздрави участниците и подчерта значението на състезанието като среда за професионално развитие, обмен на знания и утвърждаване на ценностите на правото. Събитието затвърждава ролята си на значим национален форум, който обединява академичната общност, практиката и бъдещите юристи в България.

Партньори на събитието са водещите издателства за юридическа литература "Сиела“ и "Сиби“, които подкрепят развитието на бъдещите юристи и насърчават високите академични стандарти.