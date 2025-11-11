Отбори на Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров“ завоюваха призовите второ и трето място в десетото издание на международния CASSINI Hackathon and Mentoring, провело се в София Тех Парк в периода 7–9 ноември. Инициативата е част от програмата на Европейската комисия и Агенцията на Европейския съюз за космическата програма (EUSPA) и е насочена към разработването на иновативни решения, базирани на космически данни и сателитните технологии Copernicus, Galileo и EGNOS в сферите на гейминга, спорта и туризма.В надпреварата участваха седем български отбора, включващи студенти, ИТ специалисти, инженери, учени и експерти по комуникации, които разработиха идеи за цифрови приложения и платформи с висока добавена стойност. Проектите бяха оценявани от експертно жури въз основа на иновативност, приложимост, използване на космически данни и потенциал за развитие.Студентският отбор Astrotour, с ръководител асистент Димитър Димитров от катедра "Информационни технологии“, спечели второ място с концепция за дигитална платформа за астротуризъм и наблюдение на астрономически явления. Решението интегрира сателитни данни и навигационни услуги за избор на оптимални места за наблюдение, планиране на тематични маршрути и образователни активности за широк кръг потребители.В състава на отбора са студентите от специалност "Киберсигурност“: Боян Вангелов, Иван Димитров, Александър Рожков, Ясен Вангелов и студент Даяна Кирилова от специалност "Дигитална трансформация“.Курсантският отбор ArcNIK, с ръководител капитан-лейтенант асистент Надежда Владимирова от катедра "Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“, зае трето място с платформа за събиране и съхранение на сателитни данни от българските антарктически експедиции. Разработката е насочена към образователни и научни институции – училища, университети и музеи, и предоставя достъпна среда за визуализация и анализ на пространствени данни за полярните територии.В състава на отбора са курсантите от специалност "Кибероперации“ – Ивослав Петков, Антонио Арабаджиев, Иво Георгиев, Габриела Славковска, и курсант Виктория Маринова от специалност "Военноморски комуникационни и радиотехнически системи“, втори курс.Успехът на отборите на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“ в CASSINI Hackathon and Mentoring потвърждава високото ниво на подготовка на курсантите и студентите, както и стратегическата роля на Училището в развитието на иновативни решения в сферата на киберсигурността, космическите технологии и цифровите услуги.