Отборите на ВСУ "Черноризец Храбър" се подготвят усилено за Националното състезание по наказателноправни науки
Под ръководството на гл. ас. д-р Даниел Илиев – преподавател в Юридическия факултет и прокурор в Районна прокуратура – Добрич, членовете на отборите на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" работят по реални казуси от материалното и процесуалното наказателно право. Студентите от IV и V курс – Ева Иванова, Атанас Марков, Недялко Колев, Константина Маткова, Дария Коларова, Михаела Димитрова, Десислава Атанасова и Яница Михалева – изграждат аргументирани правни позиции, защитават решения и тренират представянето си в условия, близки до съдебната практика.
Подготовката им включва работа в ограничено време, симулации на състезателни ситуации и изготвяне на проектодиспозитиви, като акцентът е поставен върху ясната правна логика, убедителната аргументация и умението за убедителна защита пред журито. Форматът на състезанието предвижда два кръга, като до финалната фаза ще достигнат шестте най-добри отбора, които решават казуси по наказателнопроцесуално право и представят своите решения публично.
Като част от съпътстващата програма на състезанието университетът ще посрещне 40 ученици от Средно училище за хуманитарни науки и изкуства "Константин Преславски" – Варна. Те ще се срещнат с преподаватели от Юридическия факултет, сред които проф. д.ю.н. Йонко Кунчев – декан на факултета в периода 2019–2026 г., и проф. д-р Галина Ковачева – ръководител на катедрата по наказателноправни науки. Учениците ще посетят специализираните кабинети по криминалистика и учебната съдебна зала – част от съвременната образователна среда на университета. Кабинетите по криминалистика са създадени по идея и с активното участие на проф. Кунчев и предоставят възможност за практически занятия, близки до реалната експертна работа.
Учениците ще имат възможност да проследят представянето на отборите във втория кръг на състезанието и да се запознаят с начина, по който се изгражда и защитава правна теза в реална академична среда.
Организатори на Националното студентско състезание по наказателноправни науки са Клубът на юриста "Проф. Тамара Хинова" към Студентския съвет и Юридическият факултет на университета. Събитието се провежда в година, в която Варненският свободен университет отбелязва 35 години от своето създаване и 30 години от учредяването на първия в България Студентски съвет. Тази приемственост подчертава ролята на академичната общност и активното участие на студентите в изграждането на устойчива образователна среда.
Партньори на събитието са водещите издателства за юридическа литература "Сиела" и "Сиби", които подкрепят развитието на бъдещите юристи и насърчават високите академични стандарти.
Състезанието утвърждава високото ниво на обучението по право във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" и последователната работа за изграждане на практически умения у студентите. Само преди дни отбор на университета се класира за участие в престижното състезание по гражданско и търговско право "Кристиян Таков" в Софийския университет, което допълнително потвърждава качеството на подготовката и активното присъствие на студентите в национални академични форуми.
